Protéger vos données

Vous trouverez dans cet article un récapitulatif de la façon dont nous utilisons les données dans le cadre de Google Analytics, ainsi que de notre engagement à garantir leur confidentialité et leur sécurité. Cet article permet aux visiteurs (ou "utilisateurs") de sites ou d'applications associés à Google Analytics d'en savoir plus sur les contrôles que nous mettons à la disposition des utilisateurs finaux.

Cet article peut également être utile aux propriétaires de sites ou d'applications associés à Google Analytics (nos "clients"), en particulier si leur entreprise est soumise au Règlement général sur la protection des données de l'Espace économique européen. Consultez également les Règles de confidentialité de Google, ainsi que le site Google destiné aux clients et partenaires.

Informations destinées aux visiteurs de sites et d'applications utilisant Google Analytics

Chez Google, nous sommes pleinement conscients de la confiance que vous nous accordez et de notre responsabilité quant à la protection de vos données personnelles. C'est pourquoi nous vous indiquons quelles sont les informations que nous collectons lorsque vous utilisez nos produits et services, dans quel but, et comment nous les exploitons pour mieux répondre à vos attentes. Les Principes et les Règles de confidentialité de Google décrivent la façon dont nous traitons vos informations personnelles lorsque vous utilisez des produits et services Google tels que Google Analytics.

Google Analytics utilise principalement des cookies propriétaires permettant de générer des rapports sur les interactions des visiteurs (ou "utilisateurs") avec les sites Web des clients Google Analytics. Les utilisateurs peuvent désactiver les cookies ou supprimer un cookie individuel. En savoir plus En outre, Google Analytics est compatible avec un module complémentaire de navigateur que l'utilisateur peut installer de manière facultative afin de désactiver la mesure Google Analytics pour tout site auquel il accède. Notez que ce module complémentaire désactive seulement la mesure Google Analytics. Lorsqu'un site ou une application utilise les SDK Google Analytics for Apps ou Google Analytics pour Firebase, Google Analytics collecte un identifiant d'instance d'application. Il s'agit d'un nombre généré de façon aléatoire qui identifie une installation unique d'une application. Chaque fois qu'un utilisateur réinitialise son identifiant publicitaire (identifiant publicitaire sur Android, et IDFA sur iOS), l'identifiant d'instance d'application est également réinitialisé. Lorsqu'un site ou une application met en œuvre Google Analytics avec d'autres produits publicitaires Google, comme Google Ads, d'autres identifiants publicitaires sont susceptibles d'être collectés. Les utilisateurs peuvent désactiver cette fonctionnalité et gérer leurs paramètres pour ces cookies à l'aide des paramètres des annonces. En savoir plus Google Analytics collecte également les adresses IP (Internet Protocol) pour assurer la sécurité du service et indiquer aux propriétaires de sites Web de quelle région (pays, État ou ville) proviennent leurs utilisateurs (on appelle cela la "géolocalisation par IP"). Bien que Google Analytics fournisse une méthode permettant de masquer les adresses IP collectées (voir ci-dessous), notez que les propriétaires de sites Web ont accès aux adresses IP de leurs utilisateurs, et ce même s'ils n'utilisent pas Google Analytics.

Informations applicables aux sites et applications utilisant Google Analytics

Google agit comme processeur de données pour Google Analytics. Cela transparaît dans les conditions relatives au traitement des données Google Ads, qui sont à la disposition de tous les clients Google Analytics ayant conclu un contrat direct avec Google. En savoir plus Google Analytics agit comme processeur de données dans le cadre du RGPD, car il collecte et traite les données pour le compte de nos clients, conformément à leurs instructions. Nos clients sont responsables du traitement. Ils conservent, à tout moment, l'intégralité des droits en matière de collecte, de consultation, de conservation et de suppression des données. L'utilisation des données par Google est régie par les conditions du contrat qu'il a établi avec les clients Google Analytics, ainsi que par les paramètres activés par les clients via l'interface utilisateur de notre produit.

Google fournit le service de mesure Google Analytics à ses clients grâce aux données recueillies par Google Analytics. Les identifiants, tels que les cookies et les ID d'instance d'application, permettent de mesurer les interactions des utilisateurs avec les sites et/ou applications d'un client, tandis que les adresses IP permettent d'assurer la sécurité du service et d'indiquer aux clients de quelle région du monde proviennent leurs utilisateurs.

Sauf dans des cas limités où la législation l'impose, nous partageons les données Google Analytics seulement lorsque le client nous en donne l'autorisation (y compris via les paramètres de l'interface utilisateur du produit) ou dans des cas expressément prévus par les conditions de son contrat Google Analytics. Les clients peuvent contrôler eux-mêmes l'accès aux données de leurs comptes ou propriétés Analytics en configurant des droits d'affichage et de modification pour leurs employés ou autres représentants susceptibles de se connecter à ces comptes. En savoir plus Des équipes d'ingénieurs Google dédiées à la sécurité sont chargées de la protection des données contre les menaces externes. L'accès interne aux données (par exemple, par les employés) est limité par des contrôles d'accès stricts (contrôles des règles internes et contrôles techniques automatisés tels que l'utilisation de procédures d'authentification, du protocole SSL et de journaux de sécurité) limitant l'accès aux seuls utilisateurs ayant besoin d'y accéder. Récapitulatif des associations de produits Lorsque les clients associent leur propriété Analytics à un autre compte de produit ou de service Google (un "partenaire d'intégration"), certaines données de cette propriété Analytics peuvent être consultées et exportées dans le compte associé. Une fois les données exportées via une association avec un partenaire d'intégration, elles sont soumises aux conditions d'utilisation et aux règles dudit partenaire. En savoir plus Notez qu'une fois que les données sont envoyées à un partenaire d'intégration, elles sont soumises aux conditions d'utilisation dudit partenaire, et l'accès à ces données, ainsi que le contrôle de celles-ci, n'est plus géré par Google Analytics. Les clients peuvent, à tout moment, consulter et gérer leurs associations de produits avec des partenaires d'intégration sur la page récapitulative correspondante dans l'interface utilisateur Analytics. Partage des données Google Analytics fournit aux clients différents paramètres de partage des données, afin de les aider à personnaliser, en fonction de leurs préférences, la façon dont les données collectées via une méthode de collecte de données Analytics (code JavaScript, SDK pour mobile et le protocole de mesure, par exemple) peuvent être consultées et utilisées par Google. Notez que ces paramètres s'appliquent seulement aux données collectées à partir de sites Web, d'applications mobiles et d'autres appareils numériques qui utilisent Analytics. Ils ne s'appliquent pas aux données associées à l'utilisation d'Analytics par un client, telles que le nombre de propriétés et les informations relatives aux fonctionnalités supplémentaires que le client a configurées. Quels que soient les paramètres de partage définis par le client, ses données peuvent également servir, en cas de nécessité, à améliorer et à protéger le service Analytics. En savoir plus

Conservation des données Grâce aux paramètres de conservation des données, les clients peuvent limiter ou étendre la durée de stockage de leurs données au niveau de l'utilisateur et de l'événement sur les serveurs Google Analytics. Tous les clients sont tenus d'examiner leurs paramètres de conservation des données, afin de s'assurer d'avoir sélectionné une durée de stockage appropriée. Suppression de données utilisateur Les clients peuvent supprimer les données d'un utilisateur unique dans Google Analytics en transmettant un seul identifiant d'utilisateur à l'API User Deletion de Google Analytics ou à l'aide du rapport "Explorateur d'utilisateurs". Consultation et portabilité des données au niveau de l'utilisateur À l'aide du rapport "Explorateur d'utilisateurs" ou de l'API User Activity, les clients peuvent extraire des informations relatives aux événements pour tout identifiant d'utilisateur de leur choix. Ces fonctionnalités permettent aux clients d'analyser et d'exporter des données au niveau de l'événement pour un identifiant d'utilisateur unique. En outre, nos clients 360 peuvent intégrer leur compte à BigQuery afin de créer une exportation complète de toutes les données relatives aux événements associées à leurs utilisateurs dans un seul référentiel interrogeable.