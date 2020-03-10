Настройки видеокодера, битрейт и разрешение прямой трансляции

Скоро мы прекратим поддержку прямых трансляций в классической версии Творческой студии. Теперь создавать их можно на панели управления в Творческой студии YouTube. Здесь есть как уже знакомые инструменты, так и новые функции. Подробнее…

Если вы решили провести прямую трансляцию, необходимо подготовиться к ней заранее. Узнайте исходящую пропускную способность своего интернет-соединения и выберите настройки, при которых эфир будет идти без сбоев. Проверить скорость передачи данных при загрузке можно с помощью специальных онлайн-сервисов.

Если вы создаете эфир на Панели управления трансляциями или в разделе "Начать эфир", система автоматически определит, какие настройки заданы в видеокодере. Вам нужно будет только указать разрешение, частоту кадров и битрейт.

Если же вы запланируете эфир в разделе "Все трансляции", то сможете самостоятельно задать разрешение и частоту кадров. Другой вариант – выбрать ключ трансляции, чтобы система определила настройки за вас.

Трансляция будет автоматически перекодирована: благодаря разным форматам вывода ее можно будет смотреть на любом устройстве и вне зависимости от сети, к которой выполнено подключение.

Советуем провести пробный эфир – это позволит вам убедиться, что изображение и звук транслируются без перебоев. После запуска трансляции следите за панелью управления: на ней будут отображаться все сообщения об ошибках и данные о качестве потока. Здесь приведен полный список возможных неполадок.

Примечание. Для видео в формате 4K / 2160 пикс. настроить малую задержку нельзя. Для таких трансляций будет автоматически установлена стандартная задержка.

Переменный битрейт и собственные ключи трансляции на Панели управления трансляциями Если вы используете собственные ключи трансляции, можете выбрать параметр Переменный битрейт, и тогда видеокодер автоматически задаст разрешение. Также это значение можно установить вручную.

4K / 2160p (60 кадров в секунду) Планируя трансляцию, не забудьте поставить флажок в поле "Включить режим 60 кадров/с" на вкладке "Настройки трансляции". Если вы создали трансляцию в разделе "Начать эфир", то частота кадров и разрешение будут выбраны автоматически.

Разрешение: 3840 x 2160

Диапазон битрейта видеопотока: 20 000–51 000 кбит/с

4K / 2160p (30 кадров в секунду) Разрешение: 3840 x 2160

Диапазон битрейта видеопотока: 13 000–34 000 кбит/с

Планируя трансляцию, не забудьте поставить флажок в поле "Включить режим 60 кадров/с" на вкладке "Настройки трансляции". Если вы создали трансляцию в разделе "Начать эфир", то частота кадров и разрешение будут выбраны автоматически.

Разрешение: 2560 x 1440

Диапазон битрейта видеопотока: 9000–18 000 кбит/с

Разрешение: 2560 x 1440

Диапазон битрейта видеопотока: 6000–13 000 кбит/с

Планируя трансляцию, не забудьте поставить флажок в поле "Включить режим 60 кадров/с" на вкладке "Настройки трансляции". Если вы создали трансляцию в разделе "Начать эфир", то частота кадров и разрешение будут выбраны автоматически.

Разрешение: 1920 x 1080

Диапазон битрейта видеопотока: 4500–9000 кбит/с

Разрешение: 1920 x 1080

Диапазон битрейта видеопотока: 3000–6000 кбит/с

Планируя трансляцию, не забудьте поставить флажок в поле "Включить режим 60 кадров/с" на вкладке "Настройки трансляции". Если вы создали трансляцию в разделе "Начать эфир", то частота кадров и разрешение будут выбраны автоматически.

Разрешение: 1280 x 720

Диапазон битрейта видеопотока: 2250–6000 кбит/с

Разрешение: 1280 x 720

Диапазон битрейта видеопотока: 1500–4000 кбит/с

Разрешение: 854 x 480

Диапазон битрейта видеопотока: 500–2000 кбит/с

Разрешение: 640 x 360

Диапазон битрейта видеопотока: 400–1000 кбит/с

Разрешение: 426 x 240

Диапазон битрейта видеопотока: 300–700 кбит/с



Настройки видеокодера

Протокол: RTMP Streaming Видеокодек: H.264, 4.1 – не выше 1080p, не более 30 кадров/сек. H.264, 4.2 – 1080p, 60 кадров/сек. H.264, 5.0 – 1440p, 30 кадров/сек. H.264, 5.1 – 1440p, 60 кадров/сек. H.264, 5.1 – 2160p, 30 кадров/сек. H.264, 5.2 – 2160 пикс., 60 кадров/сек. Частота кадров До 60 кадров в секунду Частота ключевых кадров: Рекомендуемая: 2 секунды Максимальная: 4 секунды Аудиокодек: AAC или MP3 Кодирование потока: CBR

Рекомендуемые дополнительные настройки

Соотношение сторон пикселя: Квадрат Тип кадров: Прогрессивная развертка, 2 B-кадра, 1 опорный кадр Энтропийное кодирование: CABAC (контекстно-адаптивное двоичное арифметическое кодирование) Частота дискретизации аудио: 44,1 кГц Битрейт аудиопотока: 128 кбит/с, стерео

Во многих браузерах трансляции можно проводить в проигрывателе HTML5 и с использованием видеокодека H.264 или формата WebM

На игровых консолях и мобильных устройствах трансляции можно смотреть через приложение YouTube и на сайте m.youtube.com.