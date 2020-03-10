Настройки видеокодера, битрейт и разрешение прямой трансляции

Если вы решили провести прямую трансляцию, необходимо подготовиться к ней заранее. Узнайте исходящую пропускную способность своего интернет-соединения и выберите настройки, при которых эфир будет идти без сбоев. Проверить скорость передачи данных при загрузке можно с помощью специальных онлайн-сервисов.
Если же вы запланируете эфир в разделе "Все трансляции", то сможете самостоятельно задать разрешение и частоту кадров. Другой вариант – выбрать ключ трансляции, чтобы система определила настройки за вас.
Трансляция будет автоматически перекодирована: благодаря разным форматам вывода ее можно будет смотреть на любом устройстве и вне зависимости от сети, к которой выполнено подключение.
Советуем провести пробный эфир – это позволит вам убедиться, что изображение и звук транслируются без перебоев. После запуска трансляции следите за панелью управления: на ней будут отображаться все сообщения об ошибках и данные о качестве потока. Здесь приведен полный список возможных неполадок.
Переменный битрейт и собственные ключи трансляции на Панели управления трансляциями
4K / 2160p (60 кадров в секунду)
- Планируя трансляцию, не забудьте поставить флажок в поле "Включить режим 60 кадров/с" на вкладке "Настройки трансляции". Если вы создали трансляцию в разделе "Начать эфир", то частота кадров и разрешение будут выбраны автоматически.
- Разрешение: 3840 x 2160
- Диапазон битрейта видеопотока: 20 000–51 000 кбит/с
4K / 2160p (30 кадров в секунду)
- Разрешение: 3840 x 2160
- Диапазон битрейта видеопотока: 13 000–34 000 кбит/с
- Планируя трансляцию, не забудьте поставить флажок в поле "Включить режим 60 кадров/с" на вкладке "Настройки трансляции". Если вы создали трансляцию в разделе "Начать эфир", то частота кадров и разрешение будут выбраны автоматически.
- Разрешение: 2560 x 1440
- Диапазон битрейта видеопотока: 9000–18 000 кбит/с
- Разрешение: 2560 x 1440
- Диапазон битрейта видеопотока: 6000–13 000 кбит/с
- Планируя трансляцию, не забудьте поставить флажок в поле "Включить режим 60 кадров/с" на вкладке "Настройки трансляции". Если вы создали трансляцию в разделе "Начать эфир", то частота кадров и разрешение будут выбраны автоматически.
- Разрешение: 1920 x 1080
- Диапазон битрейта видеопотока: 4500–9000 кбит/с
- Разрешение: 1920 x 1080
- Диапазон битрейта видеопотока: 3000–6000 кбит/с
- Планируя трансляцию, не забудьте поставить флажок в поле "Включить режим 60 кадров/с" на вкладке "Настройки трансляции". Если вы создали трансляцию в разделе "Начать эфир", то частота кадров и разрешение будут выбраны автоматически.
- Разрешение: 1280 x 720
- Диапазон битрейта видеопотока: 2250–6000 кбит/с
- Разрешение: 1280 x 720
- Диапазон битрейта видеопотока: 1500–4000 кбит/с
- Разрешение: 854 x 480
- Диапазон битрейта видеопотока: 500–2000 кбит/с
- Разрешение: 640 x 360
- Диапазон битрейта видеопотока: 400–1000 кбит/с
- Разрешение: 426 x 240
- Диапазон битрейта видеопотока: 300–700 кбит/с
Настройки видеокодера
|Протокол:
|RTMP Streaming
|Видеокодек:
|H.264, 4.1 – не выше 1080p, не более 30 кадров/сек.
|H.264, 4.2 – 1080p, 60 кадров/сек.
|H.264, 5.0 – 1440p, 30 кадров/сек.
|H.264, 5.1 – 1440p, 60 кадров/сек.
|H.264, 5.1 – 2160p, 30 кадров/сек.
|H.264, 5.2 – 2160 пикс., 60 кадров/сек.
|Частота кадров
|До 60 кадров в секунду
|Частота ключевых кадров:
|
Рекомендуемая: 2 секунды
Максимальная: 4 секунды
|Аудиокодек:
|AAC или MP3
|Кодирование потока:
|CBR
Рекомендуемые дополнительные настройки
|Соотношение сторон пикселя:
|Квадрат
|Тип кадров:
|Прогрессивная развертка, 2 B-кадра, 1 опорный кадр
|Энтропийное кодирование:
|CABAC (контекстно-адаптивное двоичное арифметическое кодирование)
|Частота дискретизации аудио:
|44,1 кГц
|Битрейт аудиопотока:
|128 кбит/с, стерео