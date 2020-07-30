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Интимсити, intimcity - сайт выпал из поиска по запросам | 18+ Рекомендованных ответов: 0 1 ответ Пометок "Я тоже": 0
Здравствуйте. 16 мая 2020 года опубликовала качественную статью для девушек, как попасть на официальный сайт интимсити в обход блокировок. Обычно при публикации, стараюсь максимально детально раскрыть тему, чтобы не оставалась вопросов у читателей.
Так и в этот раз получился качественный контент. Всего вышло 2070 общее количество слов по-настоящему полезной информации. Мы не являемся конкурентами интим сити, у нас обычный блог для девочек. Собственно для них и создана пошаговая инструкция, в которой перечислены все варианты как перейти на рабочее зеркало intimcity nl и com.
Написала варианты как использовать VPN, плюс добавила кнопку с помощью которой можно без риска открыть эскорт сайт. Собственно из-за которой и был написан этот лайфхак, потому что накануне три наших участницы нажали не ту ссылку и стали жертвами мошенников.
Первые пару недель было всё нормально, по моему на второй день страница вышла в ТОП 10-20 поиска Google по тематическим запросам. Потом спустя три недели. примерно выпала полностью из ТОП 100 по всем поисковым фразам.
Ссылка на страницу: https://shpargalka.work/sites/intimcity/
При этом в Yandex есть хоть по некоторым запросам.
Подскажите что это может быть?
P.S
Это даже не конкуренты нам, в блоге обычный обзор и разблокированный вход на интимсити нл на оригинальный домен который не заблокирован РКН. Без всяких реферальных ссылок и тд...
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Если вам нужно, чтобы тот или иной контент был изменен согласно действующему законодательству, воспользуйтесь этим инструментом.